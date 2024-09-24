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Tomris Giritlioğlu'na Veda

Tomris Giritlioğlu\'na Veda

67 yaşında vefat eden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenaze töreni gerçekleştirildi.

24.09.2024 18:47
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenaze namazı kılındı.

Cenaze, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Torun Center'da Giritlioğlu adına anma töreni düzenlendikten sonra Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

Sanatçının ailesinin, dostlarının ve sevenlerinin katıldığı cenazede taziyeleri oğlu Ilgaz Giritlioğlu kabul etti.

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, AA muhabirine. Giritlioğlu'nun çok büyük bir değer olduğunu belirterek, "Beni Ankara'dan getirip televizyon dünyasına sokan Tomris Giritlioğlu'dur. Benim için çok değerli." dedi.

Giritlioğlu'nun çok kapsamlı bir insan olduğuna işaret eden Danyal, "Çevirmen, yapımcı, yönetmen her şeyden bilgi sahibidir. Hastalığından dolayı çok fazla ziyaretçi kabul etmiyordu. Telefon görüşmeleri yaptık. En son zannediyorum 2 yıl önce falan karşılaşmıştık. Ondan sonra sadece telefonla görüşebildik." şeklinde konuştu.

"Hepimizin hayatında çok önemli yeri var"

Oyuncu Bülent İnal ise Giritlioğlu'nun yaptığı işlerde toplumsal yaralara parmak bastığını dile getirerek, "Hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var. Sektöre birçok insan yetiştirdi. Birçok insanın hayatını değiştirdi. Onlardan biri de benim. Şu an burada sadece oyuncu değil, yönetmen, yazar, teknik kadro birçok insana şans verdi. Çok önemli işler yaptı. Bizim için çok özel biriydi. Çok özleyeceğiz, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Belçim Bilgin ise Giritlioğlu'nun çok özel bir hikaye anlatıcısı olduğunu vurgulayarak, "Dert edindiği hikayeler, pek çok açıdan bir sürü insana elinin değmiş olması, hayatlarının değiştirilmiş olması, çok erdemli bir kadın olması, bir kadın olarak bizim endüstrimizde hiç kimsenin yapamaz dediği her şeyi yapmış olması ve daha bir sürü şey var. Çok değerli bir insanı, sanatçıyı kaybettik." görüşünü paylaştı.

Teşvikiye Camisi'nden alkışlarla uğurlanan Giritlioğlu'nun cenazesi yarın Antakya Asri Mezarlığına defnedilecek.

Tomris Giritlioğlu hakkında

Sanatçı, 1957'de Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi ve TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı.

Yönetmenliğe belgesellerle başlayan Giritlioğlu, ilk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı" ile birçok ödül kazandı.

Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ün kazandı.

Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

"Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tomris Giritlioğlu'na Veda - Son Dakika

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