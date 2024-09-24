Tomris Giritlioğlu'na Veda Töreni - Son Dakika
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Tomris Giritlioğlu'na Veda Töreni

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Senarist Tomris Giritlioğlu için İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

24.09.2024 16:36
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatroları Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.  Törende konuşan Giritlioğlu'nun kardeşi Başar Arcak, "Onu çok özlüyorum. Onunla gurur duyuyorum. Bize çok şey kattı. Ailemize çok şey kattı. Türk toplumuna çok şey kattı"  dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitiren senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için bugün İstanbul Devlet Tiyatroları Mecidiyeköy Büyük Sahne'de cenaze töreni düzenlendi. Törene; Giritlioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Bülent İnal, Hamdi Alkan, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Belçim Bilgin ve Hülya Avşar'ın da aralarında bulunduğu sanatçı ve dostları katıldı.

"Benim mesleki annemdi"

Törende konuşan oyuncu ve yönetmen Cansel Elçin, "Tomris benim her şeyimdi. Her şey için onu arardım. 2005 yılında Türkiye'ye geldim. Beni tekrar ülkeme kavuşturdu. Benim mesleki annemdi." dedi.

"Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız"

Oyuncu Bülent İnal, "Hepimiz burada olduğumuza göre büyük ihtimalle siz de bir ya da birkaç kez, belki de onlarca kez kendisiyle kavga etmiş insanlarsınız. Onun kavgalarına, deliliklerine, çılgınlıklarına şahit olmuşsunuzdur. Ben de onlardan biriyim. Uzun yıllar çalıştık. Hem dostum hem arkadaşım, sırdaşım. Benim için çok önemli biriydi. Sektördeki birçok arkadaşım için çok önemli biriydi. Hayatımızda çok önemli bir yeri vardı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. Hep hatırlayacağız. Seni çok seviyoruz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

"İyi ki benim ablammış"

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan erkek kardeşi Başar Arcak ise ablasıyla çok kavga ettiğini söyleyerek, " Hatırla Sevgili dizisini yapıyoruz. Saat gece 03.00'te beni uyandırır, hesap sorardı. Onu çok özlüyorum. Onunla gurur duyuyorum. Onun iyi ki kardeşiymişim. Babasına aşık bir kızdı. Benim kızım da bana aşık. Halasına çekmiş. Bize çok şey kattı. Ailemize çok şey kattı. Türk toplumuna çok şey kattı.  Ben Bodrum'daydım. Dün geldim yoldan. Telefonlarım susmadı. Bu kadar mı seveni varmış? O kadar güzel şeyler söylediler ki o zaman daha da gurur duydum. İyi ki benim ablammış. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

"Seninle çok gurur duyuyorum"

Sözlerine 'Canım annem, büyük aşkım, sonsuz flörtüm' diye başlayan oğlu Ilgaz Giritlioğlu ise, "Birçok yönetmen, sanat yönetmeni, oyuncu, star yetiştirdi. İnsanın gözünün içine baktığı zaman ruhunu görebilen büyücü gibiydi. Seninle çok gurur duyuyorum" dedi.

Tomris Giritlioğlu, Salkım Hanımın Taneleri' filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film ve En İyi Yönetmen' ödüllerini kazanmış, "Hatırla Sevgili", "Kurşun Yarası" ve "Çemberimde Gül Oya" gibi dizilerle iz bırakmıştı.

Antakya'da toprağa verilecek

Tomris Giritlioğlu ikindi namazına müteakip Teşvikiye Cami'inde cenaze namazının ardından 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tomris Giritlioğlu\'na Veda Töreni
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tomris Giritlioğlu'na Veda Töreni - Son Dakika

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