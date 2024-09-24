Tomris Giritlioğlu'nun Anma Töreni - Son Dakika
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Tomris Giritlioğlu'nun Anma Töreni

Tomris Giritlioğlu\'nun Anma Töreni

Başarılı yönetmen Tomris Giritlioğlu için Torun Center'da anma töreni düzenlendi.

24.09.2024 14:17
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"Salkım Hanım'ın Taneleri", "Suyun Öte Yanı", "Güz Sancısı" ve "Kördüğüm" gibi önemli yapımlara imza atan yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu için Torun Center'da tören düzenlendi.

Başarılı yönetmenin oğlu Ilgaz Giritlioğlu, törende yaptığı konuşmada, annesinden çok şey öğrendiğini belirterek, "En büyük aşkım, sonsuz flörtüm... Tomris'in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, bol sigara, çok fazla senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarla dolu nefes kesen bir hayat..." dedi.

Annesinin reyting ve gelir kaygısından önce, yaptığı çalışmanın ruhuna odaklandığına işaret eden Ilgaz Giritlioğlu, şunları söyledi:

"Bir projenin ruhu olduğunu ve Türk toplumuyla yani seyirciyle buluşmanın ne kadar önemli bir sorumluluk taşıdığını bizlere gösterdi. Bu sorumluluğu büyük bir cesaretle omuzlarında taşıdı. Ayrıca 'proje tasarım' kavramını getirdi. Ön hazırlıkta incelikleri, bir atmosfer oluştururken renklerin, karakterlerin, tüm detayların nasıl çalışılacağını bize öğretti sanırım."

"Çılgınlıkları sayesinde hepimizin hayatları değişti"

Tomris Giritlioğlu'nun kardeşi Başar Arca da çocukken geçirdikleri bir trafik kazasında şaşı kalan ablasının hayatının hep mücadeleyle geçtiğini söyledi.

Arca, ablasının işine aşık olduğunu ve sürekli kavga ettiklerini aktararak, " 'Hatırla Sevgili' dizisini yapıyoruz. Gece 3.00'te beni uyandırır, hesap sorardı. Çıldırırdım. 'Ya sabah olsun, hesapları çıkartırım, her şeyi söylerim.' dedim. O, o anda 'Cevap vereceksin.' dedi. Bülent (İnal) de bilir, çok ağlamışımdır. Onu çağırıp, akşamları beraber gezmişizdir ama onu çok özlüyorum." diye konuştu.

Oyuncu Bülent İnal, çılgınlıkları sebebiyle Tomris Giritlioğlu'na "Deli Tomris" denildiğini aktararak, "Sektörün çok önemli bir bölümüne damga vurdu, çok önemli işler yaptı. O inandığı işlerde, çılgınlıkları sayesinde hepimizin hayatları değişti. Sektör de boyutlandı diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Giritlioğlu'nun aynı zamanda seyirciye çok önem verdiğini vurgulayan İnal, "Herkesi çok ciddiye alırdı. Ona 'Ya bunu böyle yapmayalım, seyirci anlamaz.' denildiğinde çok kızardı." ifadelerini kullandı.

"Hayatımda bu kadar güçlü bir insanla karşılaşmamıştım"

Oyuncu Cansel Elçin ise yaşamını sürdürdüğü Fransa'dan, Giritlioğlu'nun kendisini ikna etmesi sonucu, "Kırık Kanatlar" dizisi için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Hayatımda bu kadar güçlü, karizmatik, hikayeleri bu kadar etkileyici anlatan, ikna eden, bu kadar güzel konuşan bir insanla karşılaşmamıştım. Bana güvendi. Kendisine teşekkür ederim. Beni ülkeme yeniden kavuşturdu." ifadelerini kullandı.

Giritlioğlu'nun son 10 yıldır sektörden uzaklaştığına işaret eden Elçin, "Bu 10 sene sektörde bence yoksul kaldık. Sektörde herkesin onunla bir anısı vardı. Hikayeler eksik, bizler yetim kaldık diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Elçin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Arkadaşımdı, dostumdu. Tomris Hanım benim her şeyimdi. Mesleki annem, mentörüm, en güzel hikayeleri veren biriydi. Çok cesur bir kadındı. Bizim sektörde özellikle kadın olmak çok zordu. Galiba herkes onun hikayelerinde kendisini buldu. Onu, hikayelerini, projelerini çok özleyeceğiz."

Törene Hülya Avşar, Belçim Bilgin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Altan Akışık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Giritlioğlu için bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Başarılı yönetmen, yarın Antakya Asri Mezarlığına defnedilecek.

Tomris Giritlioğlu hakkında

Sanatçı, 1957'de Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi ve TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı.

Yönetmenliğe belgesellerle başlayan Giritlioğlu, ilk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı" ile birçok ödül kazandı.

Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ün kazandı.

Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

"Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tomris Giritlioğlu'nun Anma Töreni - Son Dakika

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