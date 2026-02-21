Topaç Köyü\'nde Ramazan Geleneği

Yozgat merkeze bağlı Topaç köyünde yaşayanlar, 6 yıldır ramazan ayında kurulan toplu iftar sofrasında bir araya geliyor.

Topaç köyünde 2020 yılından bu yana ramazan ayında tek iftar sofrası kuruluyor. Köy camisinin sosyal tesisinde organize edilen program öncesi bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, sohbet ederek ramazanın bereketini birlikte yaşıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, ardından dua edip teravih namazı için camide buluşuyor.

Muhtar İsmail Can, yaptığı açıklamada, 6 yıldır toplu iftar geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Köylerinde tek iftar sofrası geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını anlatan Can, "6 yıldır köyümüzde tek bir iftar sofrası kuruluyor. Genç, yaşlı, çoluk çocuk hep beraber burada orucumuzu açıyoruz. İnşallah bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İftar masraflarının bazen tek bir kişi, bazen de üç ailenin bir araya gelmesiyle karşılandığını anlatan Can, köyde ramazanın birlik ve beraberlik atmosferini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Köy sakinlerinden İrfan Babayiğit de tüm köy halkının tek bir sofrada buluştuğunu belirterek, "6 yıldır ramazanda burada toplanıyoruz. İftarımızı burada yapıyoruz, namazımızı birlikte kılıyoruz. Çayımızı içip sohbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.