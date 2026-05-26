Topkapı'da Otelde Yangın: 1 Ölü
Topkapı'da Otelde Yangın: 1 Ölü

26.05.2026 11:40
Fatih Topkapı'da bir otelde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Fatih Topkapı'da 4 katlı bir otelin 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Topkapı Mahallesi Topkapı Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Otelden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan otelde kalan vatandaşları tahliye ederken diğer yandan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından otel odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan H.E.G. (32) isimli kişinin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Cemil Ağda, "Ben sabah işe geldiğimde sabah 05.00 sıralarında burada bir yangın çıkmış. Geldiğimde itfaiyeler yeni gitmişti. Olay yeri inceleme falan gelmişti. 4'üncü katta şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor. Duyduğuma göre 94 doğumlu yerli, yabancı değil. Kendi kaldığı odasında yangın çıkmış. Çatıdan adamları indirdiler. Oteli boşalttılar" dedi.

Kaynak: DHA

