Toplantı Verimliliğinde Yapay Zeka Devrimi: Bitrix24 ile %30 Daha Hızlı Proje Teslimi

Haftalık çalışma sürenizin ne kadarını verimsiz toplantı notlarıyla harcıyorsunuz? 2026'da bu bir maliyet krizi olarak görülüyor. Bitrix24 Dijital Pazarlama Yöneticisi Lilit Shoo, otonom toplantı devrimini ve finansal avantajlarını anlattı.

Toplantıda not tutmak, çalışanın yaratıcı süreçten %50 kopmasına neden oluyor. Bitrix24'ün CoPilot aracı, konuşmaları analiz edip aksiyon maddelerini çıkarıyor. Verilere göre, AI destekli sistemlerde veri kaybı %0,4'e düşüyor, haftalık 4 saat tasarruf sağlanıyor ve proje teslim süresi %30 hızlanıyor.

Sistem üç adımda çalışıyor: semantik analizle görevleri tanıma, otomatik atama ve akıllı özet oluşturma. Güvenlik endişelerine karşı, verilerin genel modelleri eğitmek için kullanılmadığı belirtiliyor. Sonuç olarak, otomatize olmayan şirketler rekabette geri kalacak.