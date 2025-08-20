Toplu Sözleşme Uzlaşmazlıkla Sonuçlandı

'ÜZERİMİZE DÜŞENDEN FAZLASINI YERİNE GETİRDİK'

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu Sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Yalçın, sürecin büyük stres altında işlediğini belirterek, "Bu saat itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Çünkü gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil. Başlangıçtan itibaren tekliflere bu anlamda tepkimizi ortaya koyduk. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık, çeşitli platformlardan seslendik, Maliye Bakanlığı'na kadar yürüdük. Bu konuda üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik ama gelen teklif yükselmedi. Mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için Toplu Sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmında, hizmet kollarının iradesidir. Şimdi konfederasyona geçeceğiz, Başkanlar Kurulumuzu yapacağız. Daha geniş değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu'ndan sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,