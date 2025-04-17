Torbalı Belediye Başkanı Demir, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

Kır Kahvesi'nde düzenlenen kahvaltıda şehit yakınları ve gazileri ağırlayan Başkan Demir, "Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu gözünü kırpmadan canını veren kahraman şehitlerimize ve fedakar gazilerimize borçluyuz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Buluşmada Demir, davetlilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, duygu ve düşüncelerini dinledi. Etkinlik boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, şehit yakınları ve gaziler kendilerine gösterilen vefa dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.