Torbalı Belediye Başkanı Dinleme Cihazı Bulunmasını Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı Belediye Başkanı Dinleme Cihazı Bulunmasını Değerlendirdi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kendisinin de kullandığı belediye başkan yardımcısının odasında bulunan dinleme cihazını değerlendirdi. Demir, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve herkesin kapılarının kendilerine açık olduğunu belirtti.

15.06.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, kendisinin de kullandığı belediye başkan yardımcısının odasında "böcek" olarak isimlendirilen dinleme cihazı bulunmasını değerlendirdi. Demir, "Bizim, gizlimiz saklımız da yok. Bütün her yerde söylüyorum; Torbalı'da şeffaf bir belediyecilik inşa edeceğiz. Bu tür şeylere ihtiyaç yok. Kim ne öğrenmek istiyorsa Torbalı Belediyesi'nin kapıları herkese açık, gelip bize sorabilirler" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, belediyede "böcek" olarak isimlendirilen dinleme cihazı bulunmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Dinleme cihazının kendisinin de kullandığı belediye başkan yardımcısının odasında bulunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Torbalı'mızda 60 mahalle var. Seçim bittikten sonra hem teşekkür babında hem de muhtarlarımızla güncel sorunları konuşmak babında halkımızla birlikte. 60 mahalleyi tura çıktım. Zaten belediyede çok durmadım. Tabii bu tür şeyler çok yanlış. Bizim, gizlimiz saklımız da yok. Bütün her yerde söylüyorum; Torbalı'da şeffaf bir belediyecilik inşa edeceğiz. 6 ayda bir bilboardlarımıza  gelir gider tablolarımızı asacağız. Ne aldık, ne yaptık? Hepsini halkımızla paylaşacağız. Hatta mahalle buluşmalarımızda da neler yapıyoruz? Anbean her şey halkımızla paylaşılarak yapılıyor. İnşallah bu son olur. Bu tür şeylere ihtiyaç yok. Kim ne öğrenmek istiyorsa Torbalı Belediyesi'nin kapıları herkese açık, gelip bize sorabilirler. Direkt birim amirlerimize sorabilirler. Başkan yardımcılarımıza sorabilirler. Biz de ne soruyorlarsa açık yüreklilikle her şeye cevap verebiliriz."

"İnşallah, yapanlar tez zamanda bulunur"

Dinleme cihazının bir temizlik görevlisi tarafından oda temizlenirken bulunduğunu belirten Demir, "Temizlikçi odayı temizlerken eli bir şeye takılıyor. Oradan çıkıyor. Bu pilli, direkt dışarıdan 2 kilometre çapında dinleniyormuş. ya kiralık bir yerde ya da arabanın içinde dinleniyormuş.Polislerimizin söylediği. Biz de bu kadarını biliyoruz" diye konuştu. Dinleme cihazlarının bulunmasının ardından bir soruşturma başlatıldığını da ifade eden Demir, "Süreci takip ediyorum. İnşallah, yapanlar tez zamanda bulunur. Gerekli cezayı da alırlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

dinleme cihazı, Övünç Demir, Torbalı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Belediye Başkanı Dinleme Cihazı Bulunmasını Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Torbalı Belediye Başkanı Dinleme Cihazı Bulunmasını Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement