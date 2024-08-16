Torbalı Belediyesi Engelli Araçları Tamir Atölyesi Açtı

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önemli bir projeye imza attı. Ayrancılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda dün düzenlenen törenle açılışı yapılan Engelli Araçları Tamir Atölyesi, tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda engelli vatandaşın katıldığı açılış töreninde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Farkındalıklarımızla fark yaratmaya, engelsiz bir kent için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyerek, atölyenin tüm engelli vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulduğunu belirtti.

İzmir'in en donanımlı atölyesi

Başkan Demir, atölyenin İzmir'in en donanımlı engelli araç tamir atölyesi olduğunu vurgulayarak, en kapsamlı araçların bile kısa sürede tamir edilip sahiplerine teslim edilebileceğini söyledi.

Bu proje ile engelli vatandaşların karşılaştıkları günlük zorlukların hafifletilmesi amaçlanıyor. Atölye, tekerlekli sandalyelerden, tam kapasiteli akülü sandalyelere kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek şekilde donatıldı. Uzman teknisyenlerden oluşan ekip, ihtiyaç duyulan her türlü tamir ve bakım hizmetini sunarak, engelli bireylerin mobilite sorunlarını minimuma indirmeyi hedefliyor. Çevre ilçelere de ayrım gözetmeksizin hizmet verecek olan atölye, ağırlıklı olarak randevulu sistemde çalışsa da acil yol yardım hizmeti de sağlayacak.

Başkan Demir'den esnafa çağrı

Bu tür projelerin süreceğini ve ilçede engelsiz yaşamın bir norm haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Demir, "Tekerlekli sandalye bozulduğu zaman onun tamir süresi baya alıyor. Aracın gönderilmesi, yapılması, evine teslim edilmesi ciddi bir süreç. Bu süreçte de arkadaşlarımız ve aileleri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu atölye bu sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak" dedi.

Açılışta ilçe esnafına da seslenen Başkan Demir, "Torbalı'yı erişilebilir bir kent yapmamız gerekiyor. Özellikle kaldırımlarda bebek arabalı ebeveynler ve engellilerin daha konforlu bir şekilde geçmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız esnafları uyarıyor, ceza yazmak istemiyoruz ancak o noktaya da geldik. Esnafımız kaldırım işgalini sona erdirmeli" diye konuştu.