Torbalı Belediyesi Gayrimenkul Satışlarıyla Borçlarını Azaltıyor

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi'nin mali disiplinini sağlamak ve yatırım önceliklerini hayata geçirmek adına kamucu finans ve varlık yönetimi modeli kapsamında yatırım önceliği bulunmayan bazı gayrimenkullerin satışını gerçekleştirerek, elde edilen gelirle borç yükünü azalttığı açıklandı.

İlk etap taşınmaz satışlarından elde edilen 212 milyon 472 bin TL'lik gelirin 73 milyon 60 bin TL'si borçlara mahsup edilirken, 139 milyon 412 bin TL'si normal satış olarak gerçekleştirildi. Başkan Övünç Demir, satışların yapılmaması halinde belediyenin yıllık 56 milyon 871 bin TL gelir elde edebileceğini, ancak borçların gecikme faizleri ve masraflarının yıllık 139 milyon 471 bin TL'ye ulaşacağını belirterek, fırsat maliyeti hesaplamalarıyla 82 milyon 599 bin TL'lik tasarruf sağlandığını ifade etti.

"Doğru yoldayız"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yürütülen bu finansal modelle belediyenin esnaf, sanayici, çiftçi ve işçiyi güçlendiren bir yapıya kavuşacağını vurgulayarak, "Doğru yoldayız. Kamucu finans ve bilimsel varlık yönetimiyle şehrimize değer katacağız" dedi.

Öte yandan belediyenin güncel mali durumunu da paylaşan Torbalı Belediyesi, son satışlarla birlikte belediyenin 1 Nisan 2024 itibariyle 381 milyon 121 bin 856 liralık bir borcun azaldığını duyurdu.