Torbalı Belediyesi, Hobi Bahçeleri Reklamlarına Yasal İşlem Başlattı

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde tarım arazilerine yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklamını yapan işletmeler için yasal işlem başlattı. Belediye ekipleri, hobi bahçesi reklamı yapan firmalara ceza keserken, tabelalar ise yerinden söküldü.

Torbalı Belediyesi'nin arım arazilerine yapılan hobi bahçeleri ile mücadelesi sürüyor. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in talimatı ile ilçedeki hobi bahçeleri bir bir mühürlenirken, son olarak Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde tarım arazilerine yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklamını yapan işletmelerin reklam tabelaları için yasal işlem başlattı. Belediye ekipleri, hobi bahçesi reklamı yapan firmalara ceza keserken, tabelalar ise yerinden söküldü.

Demir: "Torbalımızı ranta kurban etmeyeceğiz"

İlçede bulunan tüm mahallelerde denetimlere devam edecek olan Torbalı Belediyesi, hobi bahçelerine ise taviz vermeyecek. Tarım arazilerinin yok olmaması için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Torbalı'da tarım arazilerinin talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gerek Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz gerekse zabıta ekiplerimiz, hobi bahçelerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklam tabelaları için cezai işlem uyguladık. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerimizde hobi bahçelerine karşı mücadelemiz devam edecek. Geleceğimizi, doğamızı, Torbalımızı ranta kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.