Torbalı Belediyesi, Hobi Bahçeleri Reklamlarına Yasal İşlem Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı Belediyesi, Hobi Bahçeleri Reklamlarına Yasal İşlem Başlattı

Torbalı Belediyesi, Hobi Bahçeleri Reklamlarına Yasal İşlem Başlattı

Torbalı Belediyesi, tarım arazilerine yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklamını yapan işletmelere ceza keserek, reklam tabelalarını söktü. Belediye Başkanı Övünç Demir, tarım arazilerinin korunması için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

18.09.2024 13:12  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde tarım arazilerine yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklamını yapan işletmeler için yasal işlem başlattı. Belediye ekipleri, hobi bahçesi reklamı yapan firmalara ceza keserken, tabelalar ise yerinden söküldü.

Torbalı Belediyesi'nin arım arazilerine yapılan hobi bahçeleri ile mücadelesi sürüyor. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in talimatı ile ilçedeki hobi bahçeleri bir bir mühürlenirken, son olarak Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde tarım arazilerine yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklamını yapan işletmelerin reklam tabelaları için yasal işlem başlattı. Belediye ekipleri, hobi bahçesi reklamı yapan firmalara ceza keserken, tabelalar ise yerinden söküldü.

Demir: "Torbalımızı ranta kurban etmeyeceğiz"

İlçede bulunan tüm mahallelerde denetimlere devam edecek olan Torbalı Belediyesi, hobi bahçelerine ise taviz vermeyecek. Tarım arazilerinin yok olmaması için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Torbalı'da tarım arazilerinin talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gerek Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz gerekse zabıta ekiplerimiz, hobi bahçelerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde yapılmak istenen hobi bahçelerinin reklam tabelaları için cezai işlem uyguladık. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm mahallelerimizde hobi bahçelerine karşı mücadelemiz devam edecek. Geleceğimizi, doğamızı, Torbalımızı ranta kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Torbalı Belediyesi, Yerel Haberler, Övünç Demir, Politika, Belediye, Torbalı, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi, Hobi Bahçeleri Reklamlarına Yasal İşlem Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:27:17. #1.13#
SON DAKİKA: Torbalı Belediyesi, Hobi Bahçeleri Reklamlarına Yasal İşlem Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement