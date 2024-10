Torbalı Belediyesi\'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Güncel

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklara özel bir program düzenledi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli can dostlar, programa gelen vatandaşlar için gösteri yaptı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Torbalı Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özbey'de bulunan Torbalı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe Torbalı Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklar için eğlenceli aktivitelerin düzenlediği programın ardından çocuklar belediyeye ait hayvan barınağını gezerek can dostlarla keyifli zaman geçirdi. Etkinlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli can dostlar, programa gelen öğrenciler için gösteri yaptı.

Etkinlikte şehir dışında olan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in selamını ileterek konuşmaya başlayan Torbalı Belediye Başkan Vekili Ertan Çelik, şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği üzere nüfusun önemli bir kısmının kentlerde yaşadığı dünyamızda sokaktaki can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği de büyük önem kazanmıştır. Şefkati ve sevgiyi paylaşmanın yanı sıra aynı zamanda halk sağlığını da yakından ilgilendiren sokak hayvanları konusu, bizler gibi sosyal demokrat belediyelerin de en büyük önceliğidir. Bizler çocuklarımıza karşılıksız sevgiyi öğretirken muhakkak yolumuz hayvanları sevmekten geçer. Bu sorumlulukla hareket eden Torbalı Belediyemiz de Türkiye'ye hatta dünyaya örnek uluslararası standartlarda faaliyetlerini yürütmekte."

Yaklaşık 6 ay önce göreve gelip can dostlar için önemli projeleri hayata kazandırdıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"1 Nisan'dan itibaren Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 631 can dostumuzun kısırlaştırmasını, 1145 can dostumuzun tedavi ve bakımını sağladık. Bakım altındaki 109 can dostumuzu sevgi dolu yuvalara kavuşturduk. Hizmete giren Canbulansımız ise yangın bölgesindeki ihtiyaçlardan sokaklarımıza kadar her alana hizmet verdi, vermeye de devam ediyor. Canbulansımız ile resmi tatil ve mesai gözetmeden haftanın her günü, her saatte hizmet veren tek ilçe belediyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öte yandan alanında uzman 5 veteriner hekim ve 3 veteriner teknikerimiz birçok hastalığın teşhis ve tedavisi için özverili çalışmalar sergiliyor. Buradan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, bu amaçlarla kapasitemizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 bölümlü kapalı ve açık alanı bulunan padoklarımız ve 2 adet geniş kum zeminli yaşam alanımızı can dostlarımızın kullanımına sunduk. Bununla kalmadık; 13 dönümlük ormanlık arazinin doğal yaşam parkına dönüştürülmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Torbalı'da herkesin huzurla yaşaması için can dostlarımız bize emanet. En iyi şartlarda yaşam hakkı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."