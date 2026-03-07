Kaçan Sürücüye 725 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Kaçan Sürücüye 725 Bin Lira Ceza

07.03.2026 17:18
Salihli'de dur ihtarına uymayıp kaza yapan sürücü tutuklandı ve 725 bin lira ceza aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S. (27) idaresindeki otomobili D300 Karayolu üzerinde durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında polis ekip aracına çarparak ilerlemeye devam eden şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Demirci Kavşağı'nda yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün direksiyon başında alkol aldığı belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma, kamu malına zarar verme, taksirle yaralama" suçlarından dolayı Salihli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olan sürücü M.S çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücüye ayrıca toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kaza, Suç, Son Dakika

17:16
17:01
16:58
16:14
16:10
16:05
