Torbalı Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine "Evde Temizlik" Hizmeti

30.04.2026 12:02  Güncelleme: 13:25
(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, "Evde Temizlik" hizmeti başlatarak ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evlerini düzenli olarak temizliyor. Belediye ekipleri, sosyal hizmet uzmanlarının belirlediği ihtiyaç sahiplerinin evlerine periyodik olarak giderek detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Torbalı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği hizmetlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İlçede özellikle 65 yaş üstü, engelli ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar yoğun ilgi görüyor. Belediye ekipleri, sosyal hizmet uzmanlarının belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine düzenli olarak giderek detaylı temizlik hizmeti sunuyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile vatandaşların yaşam alanları daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getiriliyor.

Hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları da gerçekleştiriliyor. Ekipler, yaşlı ve engelli bireylerin saç tıraşını yapıyor, banyo ihtiyaçlarını karşılıyor ve özellikle yatalak hastaların bakımlarını üstleniyor. Torbalı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi bireyleri İzmir dahil olmak üzere gitmeleri gereken hastanelere de ulaştırarak önemli bir ihtiyacı daha karşılıyor.

"İhtiyaç sahibi büyüklerimizin, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bizim için belediyecilik, vatandaşımızın hayatına dokunabilmektir. İhtiyaç sahibi büyüklerimizin, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ev temizliğinden kişisel bakıma, sağlık ulaşımından günlük ihtiyaçlara kadar her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin bize emanet ettiği kaynakları yine onların hayatını kolaylaştırmak için kullanıyoruz" diye konuştu.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların 7/24 açık olan 0 232 856 66 66 numaralı telefondan Torbalı İletişim Merkezi'ne başvuru yapabileceği belirtilirken, aynı hattın WhatsApp üzerinden de aktif olarak hizmet verdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

