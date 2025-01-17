Torbalı Belediyesi\'nden Ücretsiz Sömestr Şenliği

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklar için "Sömestr Şenliği" düzenliyor. 17-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek etkinlik ücretsiz olacak.??

Torbalı Belediyesi çocuklara unutamayacağı bir karne hediyesi vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda belediye, çocukların sömestr tatilini eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri için "Sömestr Şenliği" düzenliyor. 2 hafta sürecek olan etkinlik için bütün hazırlıklar tamamlandı. Bugün başlayacak olan "Sömestr Şenliği", 31 Ocak tarihinde sona erecek. Haftanın her günü gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında tiyatrolar, atölyeler, çocuk zumbası, İzBB film gösterimi, mahalle şenliği, karikatür şenliği çocuk yogası ve temel hareket eğitimi gibi birbirinden renkli etkinlikler çocuklarla buluşacak. 15 gün boyunca düzenlenecek olan şenlik bugün Belediye Kültür Merkezi'nde "Hayal Kasabası" isimli tiyatro oyunu ile start alacak. 14: 30 ve 16: 30 saatlerinde iki seans üzerinden gerçekleşecek olan tiyatro oyununa çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Başkan Demir'den öğrencilere davet

Öğrencilerin sömestr tatilini en iyi şekilde geçirmeleri için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Değerli öğrencilerimiz, bir eğitim döneminin daha sonuna geldiniz. Sizler bu süreçte derslerinize çalışarak eğitim yılının ilk dönemini başarıyla tamamladınız. Biz de sizlerin daha verimli ve eğlenceli bir tatil geçirmesi için 2 hafta boyunca sürecek renkli bir program hazırladık. İlçemizin dört bir yanında gerçekleşecek olan etkinliklerimize sizleri bekliyoruz. Karne heyecanı yaşayan sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan ilçenin dört bir yanında düzenlenecek olan etkinlikler Torbalı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından günlük olarak duyurulacak.