İzmir'in Torbalı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Subaşı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Torbalı'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
