Torbalı\'da Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Öte yandan Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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