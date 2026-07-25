Torbalı'da Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.