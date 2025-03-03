Torbalı'da Ramazan Sokakları Büyük İlgi Görüyor

Güncel

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla açtığı Ramazan Sokakları, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Övünç Demir, "Ramazan ayı boyunca açık olacak Torbalı Ertan Ünver Millet Parkı ve Ayrancılar Neşet Ertaş Açık Düğün Salonu'ndaki Ramazan Sokakları'mıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Torbalı Belediyesi'nin açtığı Ramazan Sokakları ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini gördü. Torbalı'da Ertan Ünver Parkı Ayrancılar'da ise Neşet Ertaş açık düğün salonunda kurulan Ramazan Sokakları'nda yerel satıcılar el emeği ürünlerini satma fırsatı buluyor. Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Ramazan Sokakları ile geleneklerin yaşatılması hedefleniyor.

Belediye ayrıca, Ramazan ayı dolayısıyla renkli bir etkinlik programı hazırladı. Etkinliklerde Hacivat-Karagöz, Aşık ile Maşuk, kukla gösterileri çocuklar için sahneleniyor. Birbirinden renkli oyunların da düzenlendiği Ramazan etkinlikleri ilçenin dört bir yanında çocuklar için sahnelenecek. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek etkinlikler kapsamında ebru atölyeleri de hem çocuklar hem de yetişkinler ile buluşacak.

İftarın ardından Ramazan Sokakları'nda açılan stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçe sakinleri ile sohbet etti. Demir, "Mübarek ramazan ayının bereketini ve huzurunu geleneklerimizi yaşatarak çoğaltıyoruz. Ramazan ayı boyunca açık olacak Torbalı Ertan Ünver Millet Parkı ve Ayrancılar Neşet Ertaş Açık Düğün Salonu'ndaki Ramazan Sokakları'mıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Torbalı'da Ramazan birlikte daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.