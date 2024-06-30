Torbalı'daki Lokanta Patlaması İçin Bakanlık Müfettişleri Görevlendirildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantadaki patlamayı araştırmak üzere Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamayla ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."