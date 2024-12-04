Torbalı'daki LPG Patlamasında 3 Kişi Suçlandı - Son Dakika
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Torbalı'daki LPG Patlamasında 3 Kişi Suçlandı

İzmir Torbalı'daki lokantada 5 ölü, 63 yaralıya yol açan patlama nedeniyle 3 kişinin kusuru tespit edildi.

04.12.2024 13:17
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iş yeri sahibi, tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, şüpheli iş yeri sahibi G.K, sanayi tipi tüpü değiştiren M.K. ve LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu O.İ'nin olaydaki sorumluluklarına işaret edildi.

İddianamede, işletme sahibi G.K'nin ruhsatsız olarak faaliyeti devam ettirdiği, iş yerinde havalandırma, alarm sistemine yönelik tedbirlerin alınmasına dair bir girişimde bulunmadığı, elektrik aksamının LPG kullanılan yer için uygun olmamasına rağmen bu haliyle işletmeyi kullandığı ve olayın meydana gelmesinde taksire dayalı kusurunun bulunduğu belirtildi.

Sanayi tipi tüpün değişimini yapan M.K'nin ise LPG işletme yetkili personeli sertifikası bulunmaması ve bu konuda ehil olmamasına rağmen tüp değişimi yaptığı vurgulanan iddianamede, tüpün iş yerine uygunluğu konusunda hiçbir bilgi ve tespitin bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, bilirkişi raporunda tüple dedantör arasındaki lastik contanın deforme olduğu, tüp vanası açıldığında gaz kaçağının bulunduğunun belirlendiğine değinilerek, M.K'nin bu nedenlerle taksire dayalı kusurunun bulunduğu ifade edildi.

LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu olan O.İ'nin ise yetkili belgesi bulunmayan ve hizmet içi eğitim almayan M.K'ye tüpleri teslim ettiği gerekçesiyle maktullerin ölümü ve müştekilerin yaralanmasında kusurunun bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olay

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti.

Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirket Ege bölge sorumlusu O.İ. hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Torbalı'daki LPG Patlamasında 3 Kişi Suçlandı - Son Dakika

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