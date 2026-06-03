Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

(ANKARA) - Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Yıldız, "Halkımızın hak ettiği aydınlık geleceği inşa etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek; partimizi iktidara taşıma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kabulü için teşekkür ediyorum" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek ülkemizin ve partimizin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bir asırlık çınarımız olan partimiz, kuruluşundan bugüne kadar verdiği her mücadeleden güçlenerek çıkmış, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur. Bugünden sonra da birlik ve beraberlik içinde, ortak akıl ve dayanışmayla yarınlara daha güçlü adımlarla yürümeye devam edecektir. Halkımızın hak ettiği aydınlık geleceği inşa etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek; partimizi iktidara taşıma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kabulü için teşekkür ediyorum."