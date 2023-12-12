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Toroslar'da mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan mesire alanları, Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, yeşil alanlarda moloz ve çöpleri temizledikten sonra bakım çalışmaları yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Toroslar\'da mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı
12.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 17:39
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki mesire alanlarını temizledi.

Ekipler, moloz ve çöpten arındırdıkları yeşil alanlarda bakım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların vakit geçirdiği yerlerin temiz olması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Toroslar'da mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
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