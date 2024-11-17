Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Erzurum- Artvin kara yolu Tortum ilçesi Aksu Kapı mevkisinde, A.N. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü A.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tortum'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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