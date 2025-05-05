Tortum Şelalesi Baharda Coştu - Son Dakika
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Tortum Şelalesi Baharda Coştu

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Tortum Şelalesi, baharın gelişiyle görsel bir şölen sunarak ziyaretçileri cezbetmeye başladı.

05.05.2025 09:26
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Tortum şelalesi coştu

Baharın gelişiyle görsel şölen başladı

Şelale üzerinde oluşan gökkuşağı görenleri mest etti

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı doğal şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte coşkulu akışına başladı. Baharın gelişiyle birlikte derelerden gelen berrak sular, Tortum Gölü'nü doldurmaya başladı. Gölde bulunan su bendini aşan sular, her yıl olduğu gibi Tortum Şelalesi'ni besleyerek muhteşem bir manzara oluşturdu.

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan şelale, şu günlerde en dolu ve en etkileyici halini yaşıyor. Özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğrayan Tortum Şelalesi, üzerindeki gökkuşağı ile sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Doğal yapısı, berrak suyu ve etkileyici yüksekliği ile 7'den 70'e herkesin mutlaka görmesi gereken bu doğa harikası, hem fotoğraf tutkunları hem de sakinlik arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor. Tortum Şelalesi, bahar aylarının taze havasında ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi Baharda Coştu - Son Dakika

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