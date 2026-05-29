Tortum Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tortum Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Tortum Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
29.05.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler görsel şölene hayran kaldı.

ERZURUM'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala eriyen kar sularıyla coşan ve yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen şelale, ortaya çıkan manzarayla ziyaretçilerin beğenisini topladı. Şelalenin önünde fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlar, su sıçramalarından korunmak için yağmurluk giydi. Jandarma ekipleri de girilmesi yasak ve tehlikeli alanlara güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Bayram tatilini Erzurum'da geçiren ziyaretçiler, bölgede yapılan düzenlemeden memnun olduklarını belirtti. Ailesiyle birlikte bayram tatilini Erzurum'da geçiren Adem Aytekin, "Bayram münasebetiyle geldik, şelalemizi geziyoruz. Yaklaşık 48 metreden akan doğal bir güzelliğimiz. Herkesi bekliyoruz. Çalışmalar, yeni düzenlemeler yapılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma, güzel bir hizmet. Herkesi bekleriz" dedi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlik, Jandarma, Uzundere, Erzurum, Kültür, Turizm, Güncel, Tortum, Şölen, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:25:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Tortum Şelalesi Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.