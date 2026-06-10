Tortum Şelalesi'nde Yaz Sezonu Hazırlığı - Son Dakika
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Tortum Şelalesi'nde Yaz Sezonu Hazırlığı

10.06.2026 11:13
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Erzurum'daki Tortum Şelalesi, yaz öncesi turizm hareketliliğiyle yatırım ve güzelleştirme çalışmalarıyla hazır.

Erzurum'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'nde yaz sezonu öncesi turizm hareketliliği başladı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen Uzundere'deki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde yapılan yatırımlarla değişti.

Çevresinde oluşturulan bungalov evler, yürüyüş yolları, mescit, restoran, engelli rampaları ve mesire alanlarıyla ziyaretçilerine daha konforlu imkanlar sunan şelale, havaların ısınması ve dağlardaki karların erimesiyle bugünlerde coşkun akıyor.

Yüksek debi nedeniyle yaklaşmanın risk oluşturduğu şelalede, metrelerce yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu su zerrecikleri güneşli havalarda gökkuşağı oluşturuyor.

Yaz aylarında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor

Yaz sezonu öncesinde turizm hareketliliğinin başladığı şelale bölgesinin, özellikle temmuz ve ağustos aylarında tur grupları ile bireysel ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmesi bekleniyor.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine, Tortum Şelalesi'nin dünyanın sayılı şelalelerinden biri olduğunu söyledi.

Daha önce bakımsız olan şelale bölgesinin, yatırımlarla güzelleştiğini ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"Havalar daha istediğimiz gibi ısınmadı. Aylık istatistik çıkartıyoruz ve havalar ısındıktan sonra ziyaretçi sayısının temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ona yönelik buranın her gün bakımını yapıyoruz. Konuklarımız da lütfen buraya gelince çöplerini yerlere atmasınlar. Belediye olarak suya karışan çöpleri dağcılar marifetiyle temizliyoruz."

Kuraklık nedeniyle önceki yıllarda su seviyesi düşüktü

İstanbul'dan memleketine gelen Abdulbaki Pala, şelalenin kuraklık nedeniyle önceki yıllarda cılız aktığını anlattı.

Kış ve bahar mevsimindeki yağışların şelaleye yaradığını belirten Pala, "Burada yapılanlar (yatırım) sayesinde insanlar şelaleyi birkaç açıdan görebiliyor. Bu da çok güzel ve hoş bir şey. İsterim ki buraya tur organizasyonları yapılsın. Yani bölgemiz, yöremiz turizme daha çok katılsın." dedi.

Ziyaretçilerden Metin Polat da iki yılda bir şelaleye geldiğini kaydederek, "Gerçekten bu sene şelalenin coşkusu son 20 yılın en büyük akışı. Suyun debisi, yüksekliği, tazyiki çok farklılık yaratıyor. Bu yönden çok güzel bir manzaraya sahip. Buraya çok güzel yatırım yapılmış. Yani şelaleyi turizme açmış. Seyir terasları, kamelyalarıyla çok güzel bir doğal güzelliğe sahip ve herkesin fotoğraf çekilebileceği gezebileceği bir yer olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi'nde Yaz Sezonu Hazırlığı - Son Dakika

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