Torul Belediye Başkanı Özdemir: Altyapı ve turizmde hedefler ilerliyor - Son Dakika
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Torul Belediye Başkanı Özdemir: Altyapı ve turizmde hedefler ilerliyor

Torul Belediye Başkanı Özdemir: Altyapı ve turizmde hedefler ilerliyor
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Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, göreve geldiği 2019'dan bu yana ilçenin altyapı sorunlarına öncelik verdiklerini belirtti. Kanalizasyonun yüzde 85'i tamamlanırken, 24 kilometrelik hatla cazibeli içme suyu sistemi kuruldu; ayrıca doğalgaz, otopark ve turizm yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, görev süresinde yaptıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da göreve gelmesinin ardından ilçenin altyapı sorunlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kanalizasyon altyapısının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını belirten Özdemir, Çit Deresi mevkiinden ilçeye yaklaşık 24 kilometrelik hat üzerinden cazibeli sistemle içme suyu getirildiğini belirtti.

Özdemir, "Yeni sistem sayesinde bu maliyet büyük ölçüde ortadan kalktı. İlçeye saniyede yaklaşık 26 litre seviyesinde su sağlanıyor ve sistem uzun yıllar Torul'un ihtiyacına cevap verebilecek." dedi.

Doğal gaz yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesinin arttığını ifade eden Özdemir, yaklaşık 150 araç kapasiteli iki katlı otopark ve ticari alan projesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özdemir, ilçedeki önemli turizm noktalarından cam seyir terası ve farklı turizm aktivitelerinin ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Torul Belediye Başkanı Özdemir: Altyapı ve turizmde hedefler ilerliyor - Son Dakika

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