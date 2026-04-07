Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı Gümüştuğ ve Yıldız köylerine ulaşım sağlayan grup yolunun Büyükçit-Emirler Mahallesi mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yol açma çalışmaları devam ederken, söz konusu köylere ulaşım Güvemli Orman Yolu üzerinden sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Torul'da Heyelan, Grup Yolu Kapatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?