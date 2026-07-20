Torunlar için Doğal Oyun Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Torunlar için Doğal Oyun Alanı

Torunlar için Doğal Oyun Alanı
20.07.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrfan Orhan, torunları için bahçesinde doğal bir oyun alanı kurarak ekran süresini azaltıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 67 yaşındaki emekli İrfan Orhan, bahçesinde oluşturduğu oyun alanlarıyla torunlarının ekranlardan uzak zaman geçirmelerini sağlıyor.

Yalı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası ve 7 torun sahibi Orhan, torunlarının yaz tatilinde verimli zaman geçirmeleri için bahçesinde "doğal ve sosyal yaşam alanı" kurmaya karar verdi.

Bahçesini düzenleyerek seksek oyun alanı ve kum havuzu oluşturan Orhan, salıncak ve masa tenisi masası da yerleştirip çocuklar için doğal bir ortam oluşturdu.

Çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede torunlarıyla zaman zaman kitap okuyan Orhan, onlarla bisiklet sürüp masa tenisi oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Orhan, çocukların televizyon karşısında ya da telefon ve tabletlerle çok fazla zaman geçirdiğini söyledi.

Yaz tatilinde torunlarının daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak için bir alan oluşturmaya karar verdiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Buraya masa tenisi kurdum, kum havuzu yaptım, seksek alanı çizdim. Amacım hem hareket etsinler hem de çocukluğumuzdaki eğlenceyi tatsınlar. Sadece oynamakla da kalmıyoruz. Her gün mutlaka kitap okuma saatimiz var. Ardından bisikletlerimize binip tur atıyoruz. En önemlisi de onlara doğayı sevdirmek istedim. Sabah erkenden kümese gidip yumurta topluyorlar. Gözlerindeki o mutluluğu görmek dünyalara bedel. Dijital dünyadan uzak, toprakla ve kitapla iç içe büyüyen bir nesil için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Tüm anne ve babalara, dedelere tavsiyem, çocukları doğayla buluştursunlar."

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunlar için Doğal Oyun Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Macera arayan ayının hazin sonu Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü
Cilo Dağları’nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı Cilo Dağları'nda kaybolan emekli astsubayın cansız bedenine ulaşıldı
Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı Fransa-İngiltere karşılaşmasında birçok ilk yaşandı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı

14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
13:34
Yolda motoru düşmüştü Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 14:54:43. #7.13#
SON DAKİKA: Torunlar için Doğal Oyun Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.