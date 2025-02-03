Kastamonu'nun Tosya ilçesinde metruk binada tünel kazarak izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı belirlenen metruk binaya operasyon düzenledi.
Operasyonda A.T, B.B, Ç.E.K, M.B, H.D, ve T.S. izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada, 5 gözyaşı şişesi, 2 testi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da İzinsiz Kazıya 6 Gözaltı - Son Dakika
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