Tosya'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Tosya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Vedat Yıldırım idaresindeki 41 LZ 023 plakalı otomobil, Zincirlikuyu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Y, Ö.Y, A.Y, M.Y. ve C.E.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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