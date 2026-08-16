Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler - Son Dakika
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Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen dev soruşturmada çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında, tek bir adreste piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar TL olan 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında çember giderek daralıyor. Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen örgüt lideri Alihan Kuriş’in kardeşi olan ve dosyada firari konumunda bulunan Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin başlattığı operasyonlar kesintisiz şekilde devam ediyor.

200 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; firari şüphelinin izini süren polis ekipleri, tespit edilen kritik bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan detaylı arama çalışmalarında, devasa bir servet ortaya çıkarıldı. Ekipler, adreste kaynağı belirsiz olan tam 200 kilogram ağırlığında külçe altın ele geçirdi.

Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 1,34 MİLYAR TL

El konulan külçe altınların güncel piyasa değerinin 1,34 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Kara para aklama ve mali usulsüzlük suçlamalarının merkezinde yer alan örgütün, söz konusu kaynağı belirsiz altını nasıl temin ettiğine ve finansal trafiğine yönelik derinlemesine incelemeler devam ediyor.

Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

SORUŞTURMADA 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli dün gece Ankara Adliyesi'ne getirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Sevk edilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğinin altı çizildi.

Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğut Pekcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul, Muhammet Karaköse.

Adli kontrol kararı verilen isimler ise şu şekilde:

Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün, Selman Süleyman Keşkekçi. 

Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Ankara Başsavcılığı, alihan kuriş, Alihan, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Efem0909 Efem0909:
    Suçu olmayan birisi neden kaçar Suçun yoksa teslim olursun Avukatı var hakimi var savcısı var suçsuzluğun ortaya çıkar 17 5 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    3,5 sene sonra simdiki hukumet yanlilarida bu haberlerle duyulacagına yemin edebilirim. 5 11 Yanıtla
  • Asım Furuncu Asım Furuncu:
    aman he onuda adli emanette çaşdırmayın 6 2 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı Ahmet Dabanlı:
    Allahım ıslah etsin inşallah 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler - Son Dakika
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