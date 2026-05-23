Tosya'da Otomobil Şarampole Düştü: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 37 AAJ 629 plakalı otomobil, Kastamonu-Tosya kara yolu Özboyu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada, sürücü ile beraberindeki A.N.K. ve M.M.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
