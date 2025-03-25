Tosya'da Şehit Teğmen Yavuz Eracar dualarla anıldı

Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında dualarla anıldı.

Manisa'da 1998 yılında şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua yapıldı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan bütün şehitlerin mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bırakıldı.

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Burak Seçkin, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.