Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi.
M.T.K. yönetimindeki 37 KE 318 plakalı otomobil Aşağıpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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