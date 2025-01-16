Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda M.B.M. ve B.A'nın ikametlerinde yapılan aramada 2 kilogram sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.

H.Y. ve A.D'nin ikametlerindeki aramada da bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan söz konusu 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden H.Y. ve M.B.M. tutuklandı, A.D. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.