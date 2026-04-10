Tosya'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 3 Sanık Yargılanmaya Başladı

10.04.2026 21:40
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç sanığın yargılanma süreci başladı. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen bonzai maddeleri ve sanıkların ifadeleri duruşmada değerlendirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı. 2025 yılında Tosya Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda, jandarma ekipleri bir ihbar üzerine şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, şoför kapısı ile koltuk arasında tütün paketi içinde 90 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan M. A., O. D. ve H. C. Ş.'nin üzerinden de 2,30 gram bonzai bulundu. Ev aramalarında ise mutfakta hassas terazi, fritöz içinde 5 gram bonzai, ayrı bir poşette 2,90 gram bonzai ve aseton kutusunda bonzai ile 5 sentetik ecza hapı yakalandı.

Operasyon sonrası H. C. Ş. ve O. D. tutuklanırken, M. A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Duruşmada, tutuklu sanık O. D., uyuşturucuyu H. C. Ş.'nin kardeşlerine bakmak için sattığını söyledi ve beraat talep etti. H. C. Ş. ise babasının cezaevine girmesi nedeniyle uyuşturucuya başladığını, M. A. ve O. D.'den para karşılığı uyuşturucu aldığını belirtti. Tutuksuz sanık M. A. ise olayla ilgili bilgisi olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, tanıkları ve avukatları dinledikten sonra tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

