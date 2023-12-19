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Tosya'da yangından etkilenenlere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Tosya'da yangından etkilenenlere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören vatandaşlara, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 6 ton buğday ve 2 ton arpa tohumu dağıtıldı. Dağıtım, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Tosya\'da yangından etkilenenlere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
19.12.2023 - 14:39,
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 6 ton buğday ile 2 ton arpa tohumluğu dağıtıldı.

Tosya Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yağcılar köyünde 25 Ekim'de meydana gelen yangında 53 yapının zarar gördüğünü hatırlattı.

Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmaya devam ettiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Meydana gelen yangında arpa ve buğday ürünleri zarar gören üreticilere tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 'Yangından Zarar Gören Üreticilerin Yaralarının Sarılması Projesi' kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği destekli sertifikalı 6 ton buğday ve 2 ton arpa tohumluğu teslim edilmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun diyerek, bereketli bir sezon dileriz."

Kaynak: AA
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Kastamonu, Tarım, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da yangından etkilenenlere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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