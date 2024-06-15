Tosya Fen Lisesi Öğrencileri Görme ve Duyma Engelliler İçin Oyun Geliştirdi - Son Dakika
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Tosya Fen Lisesi Öğrencileri Görme ve Duyma Engelliler İçin Oyun Geliştirdi

Kastamonu'da Tosya Fen Lisesi öğrencileri, görme ve duyma engellilerin bilgisayar oyunu oynarken yaşadıkları sorunları gösterebilmek amacıyla 'Nanoninja' adlı bir oyun geliştirdi. Oyun, oyuncuların bazı yerlerde sadece sesle, bazı yerlerde ise sadece görsel olarak ilerlemesini sağlıyor. Öğrenciler, projelerini geliştirerek oyunu piyasaya sunmayı hedefliyor.

15.06.2024 11:03
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Kastamonu'da Tosya Fen Lisesi öğrencileri, görme ve duyma engellilerin bilgisayar oyunu oynarken yaşadıkları sorunları gösterebilmek amacıyla oyun geliştirdi.

Tosya Fen Lisesi 11. sınıfta eğitim gören Eyüp Talha Pelit, Yusuf Talha Okuyucu, Abdullah Salih Varlık ve Furkan Şenovalı, görme ve duyma engellilerin oyun oynarken yaşadığı sorunları başkalarının da anlayabilmesi için bilgisayar oyunu geliştirmeye karar verdi.

Geliştirilen "Nanoninja" ismi verilen bilgisayar oyununda oyuncu, bazı yerlerde görme duyusu olmadan sadece sesle, bazı yerlerde de ses duyusu olmadan görsel olarak ilerliyor.

Oyunu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Bilim Festivali'nde sergileyen öğrenciler, projelerini geliştirmeyi hedefliyor.

Oyunu piyasaya sunmayı hedefliyorlar

Oyunu geliştiren öğrencilerden Eyüp Talha Pelit, AA muhabirine, arkadaşlarıyla engellilerin oyun oynarken çektikleri sıkıntıları gördüklerini, bununla ilgili çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Oyun ile görme ve duyma engellilerin oynarken neler yaşadıklarını anlamaya çalıştıklarını vurgulayan Pelit, "Karakterimiz bir fabrikada üretilirken patlama sonucunda kaçıyor. Patlama nedeniyle de değişime uğruyor. Bu nedenle oyunun bazı kısımlarında bir anda görme ve duyma yeteneğini kaybediyor. Bu şekilde empati yeteneğimizi geliştirerek engelli arkadaşlarımızı daha iyi anlayabiliyoruz. Sahayı duyarak ya da sadece görerek oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunu geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Pelit, "Onlara da destek olmuş oluyoruz. Hala gelişim sürecinde aslında. Daha planlarımız devam ediyor. Oyun piyasasına çıkarmaya kadar ilerlemeyi düşünüyoruz." dedi.

Yusuf Talha Okuyucu da oyunlarını piyasaya sürmek için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Türkiye pazarından sonra bir yardımcı bulup dünya pazarına yayınlamayı planlıyoruz. Gelecekle ilgili hedefimiz, bu oyunu yaygınlaştırıp engelli dostlarımızın nasıl oyun oynayabildiğini göstermek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya Fen Lisesi Öğrencileri Görme ve Duyma Engelliler İçin Oyun Geliştirdi - Son Dakika

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