Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabuncu, Anadolu İmam Hatip Lisesinde inceleme yaptı

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Öğrenci, öğretmen ve personelle bir araya gelen Sabuncu, okulun fiziki yapısı ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sabuncu burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilçedeki okullarda uygulanma sürecini titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Sabuncu, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, öğrencileri zihinsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve fiziksel yönleriyle bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlayan beceri temelli ve bütüncül bir eğitim modelidir. Bizler de bu kapsamda ilçedeki okullarımızı tek tek ziyaret ederek, modelin uygulamalarını ve sonuçlarını yerinde inceliyoruz. Yarınlarımıza umutla bakabilmemizin anahtarı öğrencilerimizdir. Bu bilinçle özverili bir şekilde çalışan değerli çalışma arkadaşlarım, hepinize canıgönülden teşekkür ediyorum."