TotalEnergies, Namibya'nın 3 aylık akaryakıt ihalesini 345,3 milyon litreyle kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TotalEnergies, Namibya'nın 3 aylık akaryakıt ihalesini 345,3 milyon litreyle kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Modestus Amutse, Kasım 2026-Ocak 2027 dönemi akaryakıt ihalesini TotalEnergies grubunun kazandığını açıkladı. TOTSA, 3 ayda 345,3 milyon litre akaryakıt tedarik edecek; anlaşmanın yaklaşık 220,5 milyon Namibya doları tasarruf sağlaması bekleniyor.

CAPE Namibya açıklarındaki petrol arama ve geliştirme faaliyetlerinde yatırımlarını artıran Fransız enerji şirketi TotalEnergies, ülkenin 3 aylık akaryakıt ihtiyacının tek tedarikçisi oldu.

Namibya Sanayi, Maden ve Enerji Bakanı Modestus Amutse, yaptığı açıklamada, Kasım 2026-Ocak 2027 dönemindeki toplu benzin ve motorin ihtiyacının karşılanması için düzenlenen ihaleyi TotalEnergies grubunun kazandığını bildirdi.

Amutse, şirketin ticaret kolu TOTSA tarafından 3 aylık dönemde yaklaşık 246,9 milyon litre motorin ve 98,4 milyon litre benzin olmak üzere toplam 345,3 milyon litre akaryakıt tedarik edileceğini belirtti.

TotalEnergies'in teklifinin, ülkenin temel akaryakıt fiyatının altında gerçekleştiğine dikkati çeken Amutse, anlaşmanın yaklaşık 220,5 milyon Namibya doları (yaklaşık 13,6 milyon ABD doları) tasarruf sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Amutse, hükümetin, ülkenin akaryakıt arz güvenliğini riske atmadan mümkün olan en uygun koşullarda temin etmek için açık rekabet yöntemini kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Namibya, daha önce ülkenin tek toplu akaryakıt tedarikçisi olarak seçilen küresel emtia şirketi Vitol ile anlaşmasını ekim sonuna kadar uzatmış, bu anlaşmanın yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

TotalEnergies'in Namibya'da artan yatırımları

Son dönemde Namibya'nın açık deniz petrol sahalarındaki varlığını önemli ölçüde artıran TotalEnergies, 3 Eylül'de Mopane petrol keşfinin bulunduğu PEL83 ruhsatında yüzde 40 işletmeci payını devralarak sahanın operatörü olmuştu.

Namibya açıklarındaki Venus petrol keşfinin bulunduğu PEL56 ruhsatında yüzde 35,25 işletmeci payına sahip şirket, şubatta da PEL104 arama ruhsatında yüzde 42,5 işletmeci payı almak üzere anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA
NamibyaEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay’da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Emine Çil 2 çocuk annesiydi Hatay'da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Emine Çil 2 çocuk annesiydi
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Servetiyle Cristiano Ronaldo’yu dörde katladı Bu isme çok şaşıracaksınız Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
18:16
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 19:32:09. #.0.3#
SON DAKİKA: TotalEnergies, Namibya'nın 3 aylık akaryakıt ihalesini 345,3 milyon litreyle kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement