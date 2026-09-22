TotalEnergies, Namibya'nın 3 aylık akaryakıt ihalesini 345,3 milyon litreyle kazandı

CAPE Namibya açıklarındaki petrol arama ve geliştirme faaliyetlerinde yatırımlarını artıran Fransız enerji şirketi TotalEnergies, ülkenin 3 aylık akaryakıt ihtiyacının tek tedarikçisi oldu.

Namibya Sanayi, Maden ve Enerji Bakanı Modestus Amutse, yaptığı açıklamada, Kasım 2026-Ocak 2027 dönemindeki toplu benzin ve motorin ihtiyacının karşılanması için düzenlenen ihaleyi TotalEnergies grubunun kazandığını bildirdi.

Amutse, şirketin ticaret kolu TOTSA tarafından 3 aylık dönemde yaklaşık 246,9 milyon litre motorin ve 98,4 milyon litre benzin olmak üzere toplam 345,3 milyon litre akaryakıt tedarik edileceğini belirtti.

TotalEnergies'in teklifinin, ülkenin temel akaryakıt fiyatının altında gerçekleştiğine dikkati çeken Amutse, anlaşmanın yaklaşık 220,5 milyon Namibya doları (yaklaşık 13,6 milyon ABD doları) tasarruf sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Amutse, hükümetin, ülkenin akaryakıt arz güvenliğini riske atmadan mümkün olan en uygun koşullarda temin etmek için açık rekabet yöntemini kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Namibya, daha önce ülkenin tek toplu akaryakıt tedarikçisi olarak seçilen küresel emtia şirketi Vitol ile anlaşmasını ekim sonuna kadar uzatmış, bu anlaşmanın yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

TotalEnergies'in Namibya'da artan yatırımları

Son dönemde Namibya'nın açık deniz petrol sahalarındaki varlığını önemli ölçüde artıran TotalEnergies, 3 Eylül'de Mopane petrol keşfinin bulunduğu PEL83 ruhsatında yüzde 40 işletmeci payını devralarak sahanın operatörü olmuştu.

Namibya açıklarındaki Venus petrol keşfinin bulunduğu PEL56 ruhsatında yüzde 35,25 işletmeci payına sahip şirket, şubatta da PEL104 arama ruhsatında yüzde 42,5 işletmeci payı almak üzere anlaşma imzaladı.