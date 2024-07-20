Toyota, Çin'de yeni Land Cruiser Prado hibrit modelini üretti

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CHENGDU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Japon otomobil üreticisi Toyota'nın ilave teknolojilerle donatılmış yepyeni Land Cruiser Prado hibrit modeli, Cuma günü şirketin Çin'in Chengdu kentinde yer alan tesisinde üretim hattından çıktı.

Yeni spor kullanımlı araç (SUV), zorlu arazi koşullarında sürüş yeteneklerini destekleyen 2,4 litre hacme sahip turbo motorla donatıldı.

Toyota'nın Çin'deki tek kapsamlı üretim üssü olan Toyota Motor Corporation ile önde gelen Çinli otomobil üreticisi FAW Grubu arasındaki ortak girişim, otomobil, SUV ve otobüs üretiyor.

Bugüne kadar 11 milyondan fazla araç üretip satan Chengdu üssü, sahip olduğu sanayi zinciriyle birlikte 800.000'den fazla istihdam yarattı.