Toyota\'dan Öğrencilere 6 Milyon Lira Destek

Toyota, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Otomotiv Teknolojileri Programı'nda okuyan geleceğin ustaları öğrenciler için yaklaşık 6 milyon lira değerinde yeni nesil motor ve şanzıman hibe desteği sağladı.

Sakarya'da otomobil ve benzeri araçların imalat sektöründe bulunan Toyota, mart ayında Anadolu Ajansının (AA) yayınladığı "Üniversiteli kızlar otomobil tutkularını teknik eğitimle mesleğe dönüştürmek istiyor" başlıklı haberi sonrasında öğrencilere destek için okul yönetimiyle iletişime geçti.

Görüşmeler neticesinde firma, okula yaklaşık 6 milyon lira maliyetindeki biri hibrit olmak üzere 6 motor ve 5 otomatik şanzımanı hibe olarak verdi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun desteğiyle ekipmanlar kargo ile okula ulaştırıldı.

Öğrenciler bu destekle motor tamiri, bakım ve onarımını, eski motorlar yerine hibe olarak gönderilen yeni nesil motor ve şanzımanlar üzerinde teorik ve uygulamalı öğrenme fırsatı elde etti.

Okul Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, AA muhabirine, otomotiv teknolojisi programına 5'i kız toplamda 149 öğrencinin kayıtlı olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı okulumuzda kız öğrencilerin Otomotiv Teknolojileri Programını tercih etmelerinden dolayı bir haber yapmıştı. Haberin ardından Sakarya'dan Toyota firması bize mail olarak dönüş yaparak motor ve şanzıman ekipmanlarını hibe olarak eğitim öğretime destek verdi." dedi.

Konuyu ilettikleri Rektör Hacımüftüoğlu'nun bu destekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Nadaroğlu, sürecin başarıyla tamamlanmasında AA'nın haber desteğinin çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"Bu ekipmanları kendi imkanlarımızla okul olarak almamız mümkün değildi"

Yeni nesil motor ve şanzımanların, okulun en büyük eksiklerinden biri olduğunu aktaran Nadaroğlu, şunları kaydetti:

"Okulumuza sağlanan 6 motor ve 5 şanzıman desteği ile eğitim-öğretim faaliyetlerimiz çok daha nitelikli hale gelecek. Bu destek nedeniyle AA'ya, Toyota firması yetkililerine ve özellikle firmanın iş planlama sorumlusu Tuncay Okçu'ya teşekkür ederiz. İnşallah yeni dönemde daha fazla kız öğrencimiz bu programı tercih edecek. Ekipmanların gelişiyle öğrencilerimiz, bölüm başkanlarımız ve bölüm hocalarımız büyük mutluluk yaşadı. Okulumuza gelen büyük bir tır dolusu motoru görünce inanamadık. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan bu ekipmanları okul olarak almamız mümkün değildi. Bu nedenle adeta bir bayram sevinci yaşandı."

Otomotiv Teknolojileri Programı'nda görevli Öğr. Gör. İbrahim Genç de sektörde uygulamalı eğitimin çok önemli olduğuna işaret ederek, üst teknoloji malzeme ve motorlarda yapılacak uygulamalı çalışmaların, öğrencilere önemli ölçüde deneyim ve tecrübe kazandıracağını aktardı.

Genç, "Buradaki içten yanmalı motorlar tamamen sıfır ve 1.5, 1.8 motorlar. Bu ekipmanlar üzerinde öğrencilerimize uygulamalı olarak eğitim vereceğiz. Son sistem teknolojiye sahip motorlar sayesinde öğrencilerimiz çok şey öğrenecek. Bu destekler eğitim kalitemizi arttıracaktır." diye konuştu.

"Bu desteklerle hayallerimizin gerçekleşmesine katkı sağlandı"

Okulun otomotiv teknolojisi 1. sınıf öğrencisi Sıla Özdemir ise final sınavlarının bittiğini anlatarak, "Yeni dönemde okula kazandırılan motorlarla uygulamalı eğitime başlayacağız. Motorları gönderen firmaya desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Tek tek hepsiyle uygulamalı eğitim göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bölümün sadece teorik bilgilerle sınırlı olmadığını, uygulamalarla pratiklerini geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, "Bu desteklerle hayallerimizin gerçekleşmesine katkı sağlandı. Hedefim motor ustası olmak. Bu sektörde kadın çok az. Bunlar kadınları teşvik etmek için çok önemli, adım adım hayallerimize yaklaşıyoruz. Bütün kız öğrencilere bu bölümü tercih etmesini gönülden tavsiye ederim." dedi.