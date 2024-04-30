Tozun etkisinde kalan Adıyaman oto yıkamalarda yoğunluk - Son Dakika
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Tozun etkisinde kalan Adıyaman oto yıkamalarda yoğunluk

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Sabahın erken saatlerinde toz bulutunun etkisi altında kalan Adıyaman havadan görüntülendi. Toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaşarak görüş mesafesini azalttı ve kenti gri ve sarı renge büründürdü. Vatandaşlar toz bulutunun insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtirken, oto yıkamacılar da araçların hızla kirlendiğini ve yıkandıktan kısa süre sonra tekrar kirlendiğini ifade etti.

30.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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Tozun etkisinde kalan Adıyaman böyle görüntülendi

Oto yıkamalarda yoğunluk

ADIYAMAN - Sabahın erken saatlerinde toz bulutunun etkisi altında kalan Adıyaman havadan görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Oto yıkamacılardan Erkan Altunbaş, "Adıyaman'da son günlerde oluşan toz bulutları nedeniyle araçlarımız baya bir kirleniyor. Yıkadığımız araçlarda birkaç saat sonra yine eski haline geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tozun etkisinde kalan Adıyaman oto yıkamalarda yoğunluk - Son Dakika

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