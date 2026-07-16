Trablus\'ta 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitleri anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Trablus Koordinatörlüğü işbirliğiyle, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Trablus Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Büyükelçilik, TİKA, YEE yetkilileri ile Trablus'ta yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Anma etkinliği, şehitler için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda Kur'an tilavetini Türkiye'de 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasını kazanan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Libyalı kari Siraceddin Kindi yaptı.

Anma programında konuşan Büyükelçi Begeç, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin Türk halkının sağ duyusu, devlet kurumlarının dirayeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile engellendiğini söyledi

"15 Temmuz Türk tarihi için önemli bir merhaledir. Vatanseverliğin, demokratik olgunluğun, devlet, vatandaş ve siyaset birlikteliğinin en somut ve en güçlü nişanelerinden biridir." diyen Begeç, 10 yıllık sürede FETÖ'ye yönelik mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı.

FETÖ'nün sadece Türkiye değil uluslararası sistem için de bir tehdit olduğunu ve bu terör örgütü ile mücadelenin devam etmesinin elzem olduğunu belirten Begeç, şöyle devam etti:

"Bu mücadelede bize destek veren Libya gibi dost ve kardeş ülkelere bu vesileyle teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız Tahir el-Baur'un da bugün bizimle birlikte olması bu bakımdan son derece önemlidir."

"Biz 15 Temmuz'da Türk halkının demokrasisini koruyacağından emindik"

Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur, 15 Temmuz'u televizyon ekranlarından takip ettiğini belirterek, "Bizler, 15 Temmuz'da Türk halkının liderliğinin yanında durarak demokrasisini, ülkenin tarihi derinliğini koruyacağından emindik. ve Türk halkı sokaklara döküldü, tankların, topların karşısına çıktı. Türk halkı 15 Temmuz'da ülkelerini ne kadar çok sevdiğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Baur, "Libya tarihi ilişkileri çerçevesinde her zaman Türkiye ile dayanışma içinde olmuştur ve olacaktır. Tıpkı şu an Türkiye'nin bizimle dayanışma içinde olduğu gibi." diye konuştu.

Bakan vekili Baur ve Büyükelçi Begeç programın ardından YEE Trablus Merkezinde 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Baur ve Begeç Türkiye'nin çeşitli kentlerinde 15 Temmuz'da çekilen fotoğrafları inceledi.