Trablus'ta Filistin İçin Dayanışma Gösterisi - Son Dakika
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Trablus'ta Filistin İçin Dayanışma Gösterisi

Trablus\'ta Filistin İçin Dayanışma Gösterisi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Gazze'deki Filistinliler için destek gösterisi düzenlendi.

15.11.2024 20:46
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Libya'nın başkenti Trablus'ta İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Trablus'taki Nefir Gençlik Hareketinin çağrısıyla, başkentin sembol alanlarından Cezayir Meydanı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda Libyalı katıldı.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar ile Libya'da İtalyan işgaline karşı yürütülen direnişin lideri Ömer Muhtar'ın fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıyan göstericiler, "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin", "Canımız kanımız sana feda olsun Aksa" ve "Ey Sinvar sana ahdimizdir; yürüyüşünü sürdüreceğiz" sloganları attı.

Geçmişte Cezayir'in bağımsızlığı için toplanılan meydanda bugün Filistin için toplandılar

Gösteriyi düzenleyen gençlik hareketlerinden Nefir Gençlik Hareketi üyesi Musa es-Sibli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere manevi destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Sibli, bunun Filistin ve Gazze'ye destek için Cezayir Meydanı'nda düzenledikleri ikinci gösteri olduğunu, geçen hafta da benzer bir gösteri yaptıklarını kaydetti.

Gösteri için Cezayir Meydanı'nın seçilmesinin sembolik bir önemi olduğunu vurgulayan Sibli, şöyle konuştu:

"Libya halkı, sömürgecilere karşı mücadelesinde Cezayir halkını destekliyordu. Libyalı kadınlar bu meydana gelir, Cezayir'deki kardeşlerine altınlarını, mücevherlerini bu meydanda toplayarak destek olurdu. Bugün de toplanan yardımlar Filistin'e sunulacak."

Sibli, Gazze ve Filistin'e destek gösterilerini her cuma sürdürmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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