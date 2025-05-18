Trablus'ta Güvenlik Gündemi - Son Dakika
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Trablus'ta Güvenlik Gündemi

Menfi ve Tetteh, Libya'daki son gelişmeleri görüşerek kamu güvenliği için ortak hareket çağrısı yaptı.

18.05.2025 19:49
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu Başkanı (UNSMIL) Hanna Tetteh Trablus'taki son gelişmeleri değerlendirdi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Menfi'nin Tetteh ile yaptığı görüşmeye Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad, Genelkurmay Başkan Yardımcıları ve özel kuvvet komutanlarının da katıldığı belirtildi.

Toplantıda Trablus'taki son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, benzer olayların tekrarlanmaması ve kamu güvenliğinin sağlanması için tüm askeri ve güvenlik aktörlerinin ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Tetteh'in de BM Misyonunun, Başkanlık Konseyinin bu yöndeki adımlarına tam desteğini vurguladığını ifade ettiği aktarıldı.

Libya ordusu 444. Tugayı Komutanı, Gıneyve'ye yönelik operasyonu değerlendirdi

Öte yandan, Libya ordusunun 444. Tugayı Komutanı Mahmud Hamza, Trablus'ta harekat subaylarına yaptığı konuşmada, Libya ordusunun "başkentin en büyük coğrafi bölgesi olan Ebu Selim'de 15 yıldır devam eden yolsuzluğu temizlemeyi başardığını" söyledi.

"Libya ordusu, titiz askeri harekatlarıyla bir saat içinde zalimin imparatorluğunu ve onun zulmünün bütün temellerini yerle bir etti." ifadelerini kullanan Hamza, Gıneyve (İstikrarı Destekleme Birimi) milis gurubuna düzenlenen operasyonla söz konusu milis grubun ilişkide olduğu ülkeler ve istihbarat örgütleri ile de bağlantısının sonlandırılmış olduğunu kaydetti.

Trablus'taki olaylar

Gıneyve Tugayı olarak da bilinen İstikrarı Destekleme Birimi milis grubunun lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Trablus'ta çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trablus'ta Güvenlik Gündemi - Son Dakika

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