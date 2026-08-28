Trablus\'ta Mobil Yakıt İstasyonları Kuruldu

Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde yakıt istasyonlarındaki kuyrukların azaltılması için Brega Petrol Pazarlama Şirketi mobil akaryakıt istasyonları kurdu.

Petrol zengini ülkede, elektrik kesintileri ile paralel olarak yakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları devam ediyor.

Bazı yakıt istasyonlarında yüzlerce araçlık kuyruklar oluşurken, güvenlik görevlileri kuyruklarda kargaşa çıkmaması için yakıt istasyonlarının emniyeti ve düzenini sağlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Pazarlama Şirketi Sözcüsü Ahmed el-Misillati AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şirketin ülke genelindeki yakıt ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Şirketten dün ülkenin tüm bölgelerine 27 milyon litre benzin ve dizel gönderimi sağlandığını kaydeden Misillati, yalnız Trablus'a 12 milyon litre yakıt dağıtımı yapıldığını aktardı.

Misillati, Misrata, Bingazi, Zaviye ve Tobruk'a yakıt gönderiminin devam ettiğini, güneydeki bölgelere de Zaviye ve Misrata üzerinden gönderim sağlandığını söyledi.

Trablus'ta yakıt istasyonlarındaki kuyrukların erimesi için mobil dizel istasyonları kuruldu

Dizel temininde yaşanan sıkıntıların önlenmesi için mobil istasyonlar kurulduğunu belirten Misillati şunları kaydetti:

"Dizel kıtlığını gidermeye yönelik acil çabaların bir parçası olarak, Trablus'ta havaalanı yolu üzerinde 24 saat boyunca 5 mobil istasyon çalışıyor. Suk el-Cuma, Keramiya ve liman bölgelerinde de doğrudan satış noktaları kuruldu."

Misillati, mobil yakıt istasyonları ile diğer yakıt istasyonlarındaki baskıyı azaltarak dağıtımı kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Petrol zengini ülkedeki yakıt kuyrukları

Libya genelinde yaklaşık 2 haftadır yakıt istasyonlarında uzun araç kurukları oluşuyor.

Ülkenin batısındaki Zaviye kentinde silahlı grupların son dönemde yoğunlaşan çatışmaları ve petrol tesislerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan kamikaze saldırılar, bölgedeki petrol rafinerilerinde çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, olayların durulmasının ardından Zaviye'deki petrol tesislerinde üretimin yeniden başladığı, vatandaşların yakıt istasyonlarında kuyruklar oluşturmasını gerektirecek bir durumun olmadığı yönünde açıklamalar yapsa da yaklaşık 15 gündür yakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Yakıt istasyonlarındaki kuyrukları, yaklaşık 3 aydır ülkede 4 ila 10 saat arasında devam eden günlük elektrik kesintileri de artırıyor.

Elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörün bulunmadığı yakıt istasyonları kesintiler sırasında hizmet veremezken hizmet veren istasyonlarda yakıt bekleyen araç sayısı artıyor.